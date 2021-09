Uccide moglie nel Catanese: tenta difenderla, ferito anziano

(ANSA) - CATANIA, 08 SET - Un anziano è rimasto ferito nel tentativo di difendere Ada Rotini dall'aggressione del marito, Filippo Asero, che l'ha uccisa ferendola mortalmente con un coltello alla gola. L'uomo, che si era frapposto fra i due, ha riportato una lesione da arma da taglio a un braccio ed è ricoverato nell'ospedale di Bronte. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano sarebbe la persona che la vittima assisteva come badante. Asero e l'anziano abitano nella stessa strada, in via Boscia a Bronte, e quando ha visto arrivare la moglie che andava al lavoro sarebbe sceso in strada per affrontarla e l'ha uccisa. La donna quando sono arrivate le ambulanze del 118 era già deceduta. Asero ha tentato il suicidio rivolgendo l'arma contro se stesso. E' stato trasportato con un elicottero del 118 nell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è sottoposto a un delicato intervento di chirurgia, dove è arrivato con ancora il coltello nell'addome. Indagano i carabinieri coordinati dalla Procura distrettuale di Catania.

