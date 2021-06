Cinema: corto Argos partecipa a Festival Treviso Giallo

(ANSA) - PALERMO, 24 GIU - Sarà il cortometraggio "Argos" a inaugurare la sezione speciale dedicata a Leonardo Sciascia della prossima edizione del Festival Treviso Giallo che si terrà nel mese di ottobre. La proiezione avverrà domenica 3 ottobre, presso il cinema Edera, e sarà seguita da una tavola rotonda. Il film resterà in programmazione per una settimana.

Argos, scritto e diretto da Fabio Bagnasco, prodotto da Eikona film e Piano Focale, è una storia originale che indaga l'aspetto più favolistico e morale dell'opera sciasciana, intrecciando realtà e fantasia, sogno e stupore infantile. Una trama delicata e soave che si profila come un piccolo romanzo filmico di formazione. Si tratta dell'unico prodotto audiovisivo originale prodotto in occasione del centenario della nascita dello scrittore siciliano.

"Argos", a parte l'evento di Treviso, sarà presentato in anteprima ad Agosto a Palermo, Roma, Racalmuto e Catania, e successivamente parteciperà a diverse rassegne e festival del cortometraggio. (ANSA).