ANSA-IL-PUNTO/COVID:in Sicilia curva scende,-37% in 7giorni

(ANSA) - PALERMO, 20 MAG - In calo la curva dei contagi in Sicilia. L'analisi della Fondazione Gimbe indica nella settimana 12-18 maggio il target di 334 positivi al Covid ogni 100 mila abitanti con una riduzione del 36,2 per cento di nuovi casi.

Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti affetti dal virus. In totale la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 13,6% a cui aggiungere un ulteriore 14,8% con solo la prima. L'isola purtroppo si conferma ultima in Italia per percentuale di vaccinati e quella degli over 80 che ha completato il ciclo è pari al 61,9% (più 14,4% con la sola prima dose); nella fascia 70-79 anni la doppia dose è stata somministrata al 26,3% della popolazione mentre tra 60-69 anni è al 18,9%.

I dati di oggi indicano 443 nuovi positivi su 17.911 tamponi processati, con una incidenza del 2,5%, in diminuzione rispetto a ieri (2,8%). La Regione è sesta per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 10 e portano il totale a 5.709. Il numero degli attuali positivi è di 15.013 con una diminuzione di 255 casi. I guariti sono 688, mentre negli ospedali sono ricoverate 808 persone, 32 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 104, tre in meno. Tra i nuovi positivi c'è l'assessore regionale al Lavoro Antonio Scavone, che ha contratto il virus, come confermato da due tamponi molecolari, nonostante abbia fatto il vaccino a dicembre scorso; è asintomatico. E' il secondo componente della giunta Musumeci ad ammalarsi, tre giorni fa è toccato a Toni Scilla, assessore regionale all'Agricoltura. (ANSA).