Migranti: assegnato porto a Sea Watch, va a Trapani

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Andrà a Trapani la Sea Watch 4, la nave della Ong tedesca che ha a bordo 455 migranti. "Ci stiamo dirigendo verso Trapani, il porto sicuro assegnato dalle autorità italiane a Sea Watch - scrive la ong in un tweet - Le persone che abbiano soccorso sono molto provate ma felici di sapere che presto potranno sbarcare". Gli oltre 450 migranti sono stati soccorsi in 6 diversi interventi di soccorso avvenuti in meno di 72 ore davanti alla Libia. (ANSA).