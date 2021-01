Al via a marzo Festival "La Sicilia delle donne"

(ANSA) - PALERMO, 23 GEN - Si scaldano i motori per "La Sicilia delle donne - Festival del genio femminile in Sicilia", che avrà luogo nel mese di marzo: il festival che vede come protagonista il multiforme ingegno declinato dalle donne in molteplici settori: dall'Arte alla Matematica dalla Letteratura all'Astronomia all'Arte di governo al Giornalismo alla Filosofia. Le direttrici artistiche, Marinella Fiume, scrittrice e curatrice dell'unico esistente dizionario "Siciliane", e Fulvia Toscano, anima del festival di successo NaxosLegge, e animatrici culturali, per questa prima edizione 2021 hanno scelto come tema: "Donne in scena", ne saranno protagoniste le tante donne di Sicilia che hanno dominato la scena come musiciste e cantanti, attrici di cinema e teatro, scenografe, danzatrici. Un festival diffuso nei territori dove queste artiste hanno operato, dove sono nate o sono morte, dove hanno esplicato il loro straordinario talento. Una grande novità del Festival riguarda le modalità di partecipazione e coinvolgimento di Istituzioni, Comuni, Scuole, Enti, Fondazioni, Associazioni o singoli studiosi e appassionati dei vari territori, che liberamente potranno chiedere di essere coinvolti nel progetto, curandolo personalmente nella realizzazione di un segmento in loco. I territori, così, potranno raccontarsi attraverso storie e voci di donne, per creare una mappa reale e ideale dell' altra metà dell'Isola, anche in funzione di un itinerario di Viaggio sulle loro orme e nei loro luoghi. L'evento mira a creare, con una banca dati, il primo Itinerario delle "Strade del genio femminile di Sicilia" da percorrere e condividere con chi vorrà farlo insieme con noi e rimanere poi come pacchetto di un'offerta turistica appetibile e diversificata. Il cartellone generale sarà predisposto dall'organizzazione entro il 25 febbraio e comprenderà tutte le iniziative proposte dal basso e approvate in fase di preselezione. Il festival, diffuso nei territori siciliani che avranno preso parte all'iniziativa, sarà spalmato in tutto il mese di marzo, in presenza o da remoto a seconda che lo richieda l'evolversi della situazione sanitaria.

Intanto, per illustrare in modo più dettagliato il progetto, le direttrici artistiche e lo staff dell'organizzazione hanno fissato un appuntamento in diretta streaming dalla pagina fb di Naxos Legge - Festival delle narrazioni, della lettura e del libro sabato 23 gennaio alle ore 19.00. Sarà messo a disposizione un numero di telefono per ogni richiesta di chiarimento o proposta e intanto è stata creata la mail: lasiciliadelledonne@gmail.c (ANSA).