Natale: Confartigianato, Think local per 'eroi' sotto casa

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Un nuovo volto alla campagna di Natale #iocomproartigiano #iocomprosottocasa. Da un mese ormai Confartigianato Sicilia sollecita sotto ogni forma e attraverso ogni canale gli acquisti sotto casa per sostenere l'economia locale, per sostenere i nostri artigiani. Sono oltre 18 mila infatti le imprese mila le imprese artigiane attive - per lo più familiari - in 43 settori in cui si realizzano prodotti artigianali e si offrono servizi di qualità che possono essere regalati in occasione del Natale. E Confartigianato Sicilia non perde occasione per dare linfa al proprio messaggio. Dopo una collaborazione con il Cars, il comitato amministratori Regione Sicilia, questa volta la federazione regionale degli artigiani ha deciso di aderire alla campagna nazionale Think Local, che rappresenta l'occasione per far diventare #iocomproartigiano #iocomprosottocasa una realtà dinamica che coinvolge la comunità.

Tutti possono essere Eroi Normali e partecipare alla campagna fotografando gli acquisti locali e inviando la foto all'indirizzo email info@eroinormali.org messo a disposizione dagli ideatori dell'iniziativa, ricordando di mettere come oggetto "Confartigianato Sicilia". Si riceverà in risposta la foto rieditata con la grafica speciale Think Local e il logo di Confartigianato Sicilia insieme alle istruzioni per la condivisione sui social, così da consentire al nostro gesto e al negozio di quartiere di diventare virale. (ANSA).