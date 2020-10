Mafia: questore Palermo, mai abbassare guardia

(ANSA) - PALERMO, 22 OTT - "Matteo Messina Denaro ancora latitante? La lotta la fenomeno mafioso non si può considerare conclusa, deve andare avanti con tutti gli strumenti investigativi e operativi nel coordinamento dell'autorità giudiziaria Non possiamo abbassare la guardia. Anche se sembrano inabissarsi non è che spariscono, probabilmente mutano. Il fatto che si spari meno o non si spari più non deve farci stare tra due guanciali": Lo ha detto il neo questore di Palermo, Leopoldo Laricchia incontrando i giornalisti alla caserma Lungaro di Palermo. (ANSA).