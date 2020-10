Industria: Sibeg celebra i 60 anni a Catania

(ANSA) - CATANIA, 01 OTT - Celebra i 60 anni di attività a Catania la Sibeg, l'azienda che produce e commercializza in Sicilia le bevande a marchio 'The Coca-Cola Company'. Per l'azienda é "un traguardo importante - afferma una nota - che sottolinea il successo di una realtà imprenditoriale profondamente radicata nel territorio ed evidenzia il legame di Coca-Cola con la Sicilia". La storia di Sibeg prende avvio il 28 maggio 1960 con l'inaugurazione dello stabilimento. Nel 1976 Sibeg viene rilevata dal Gruppo Busi, già imbottigliatore Coca-Cola nelle Marche e in Emilia Romagna. Nel 1991 Maria Cristina Elmi Busi diventa amministratore delegato e dieci anni più tardi, nel 2001, avviene il cambio generazionale: Maria Cristina diventa presidente, lasciando il ruolo di Ad al figlio Luca Busi. Oggi l'azienda conta 350 dipendenti, produce e consegna quotidianamente bevande a oltre 30.000 punti vendita nella regione e detiene il 62% a valore del mercato delle bevande gassate in Sicilia.

"Sibeg - dice Luca Busi - è una delle principali protagoniste del panorama produttivo della regione. Lavoriamo con dedizione e passione, coniugando il nostro radicamento nel territorio siciliano con un marchio globale come Coca-Cola. Desideriamo continuare così per almeno altri 60 anni, difendendo la permanenza a Catania". "Nonostante il momento di difficoltà del settore delle bevande analcoliche e la doppia tassazione che dal 1° gennaio 2021 il comparto si troverà ad affrontare - conclude l'Ad di Sibeg - l'azienda è pronta a impegnare l'energia che da sempre la contraddistingue rinnovando il legame e le affinità con la Sicilia, auspicando un supporto e un dialogo con le Istituzioni per garantire così la tenuta della nostra filiera produttiva, oggi messa seriamente in discussione" (ANSA).