Cinema: al via Paradiso Film Fest a Palazzo Adriano

(ANSA) - PALERMO, 18 AGO - Sarà la "lentezza" il tema della seconda edizione del Paradiso Film Fest, la Rassegna che si svolgerà dal 21 al 23 agosto a Palazzo Adriano, il paese diventato famoso in tutto il mondo perchè set cinematografico del film premio Oscar del regista Giuseppe Tornatore "Nuovo cinema Paradiso" . "Avevamo scelto questo tema - spiegano gli organizzatori - molto prima che si profilasse l'attuale pandemia per offrire un'immersione artistica in uno dei più bei paesini della Sicilia, immerso nella riserva naturale del Parco dei Monti Sicani. La lentezza ci consente di ricaricare le nostre batterie".

Il Paradiso Film Fest, nato come un'esperienza immersiva e multisensoriale da vivere nella piazza e nelle strade che hanno incantato registi e artisti e che accolgono ogni giorno visitatori da ogni parte del mondo, quest'anno vuole raccogliere la sfida di un'edizione dedicata alla lentezza combinando il contesto del borgo antico, i suoi abitanti e l'ambiente naturale con delle serate di cinema all'aperto.

Il programma stilato inizialmente prevedeva concerti e numerose performance artistiche, l'emergenza coronavirus e la necessità di mantenere il distanziamento fisico hanno imposto dei tagli sugli appuntamenti previsti e un'edizione ridimensionata. Il Festival, che si svolgerà ogni sera a partire dalle orre 21:30 al Castello Federiciano, si aprirà venerdì 21 agosto con la proiezione del film "La patente", di Giovanni Gaetani Liseo. Sabato 22 agosto sarà la volta della Rassegna di cortometraggi a cura di "Tracce Cinematografiche Film Fest".

Domenica 23 agosto, infine, la proiezione del film Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, girato a Palazzo Adriano.

