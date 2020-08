"Un'estate d'istanti" a Castellamare tra musica e teatro

(ANSA) - PALERMO, 12 AGO - Prosegue fino al 31 agosto il ricco cartellone di spettacoli inseriti nella Rassegna estiva "Un'estate d'istanti" in corso a Castellamare del Golfo (Tp).

Per quanto riguarda la musica la manifestazione propone un'originale playlist composta da Lidia Schillaci in concerto (20 agosto); il "Privé tour" e la classe degli Avion travel (22 agosto); il "Legends Summer tour 2020" con Matthew Lee (29 agosto).

All'interno della stagione teatrale con la direzione artistica di Mario Incudine sono di scena Roberto Ciufoli (12 agosto); Ernesto Maria Ponte in "50 anni di scemitudine" (16 agosto): I "Palermitani a modo nostro" di e con Paride Benassai e con Alessandra Salerno, Marcello Mandreucci e Dario Sulis (18 agosto); Toti & Totino con "Se stiamo insieme ci sarà un perché" (23 agosto); i Barbe à Papa ne "Il coro di Babele" (24 agosto); a Roberto Lipari in "Non ce n'è comico!" (24 agosto). E ancora "I bislacchi - Omaggio a Federico Fellini" a cura della Compagnia Artemis Danza (28 agosto); Opera Radio Tour (dal 28 al 30 agosto). All'interno della Rassegnaanche tributi dedicati a Vasco Rossi (13 agosto), Renzo Arbore rivisitato dall'Orchestra Made in Sud (14 agosto), Queen (15 agosto), Claudio Baglioni (16 agosto), Toto (17 agosto), Dire Straits (30 agosto). E poi ancora folklore, artisti di strada, dj set, spettacoli pirotecnici. (ANSA).