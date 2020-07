Torna FestiValle, da James Senese a Matteo Mancuso Trio

(ANSA) - AGRIGENTO, 30 LUG - FestiValle, il festival internazionale di musica e arti digitali tornerà a far risuonare le sue note jazz nel magico scenario della Valle dei Templi.

Nonostante l'annullamento ufficiale della quarta edizione e l'incertezza generale del settore, FestiValle non rinuncia ad un evento simbolico, una versione ridotta che mantiene però intatto il forte impatto esperienziale. Tre giorni di concerti tra sonorità jazz, funk, elettroniche e talk sul turismo e festival esperienziali. Il 7, 8 e 9 agosto, i concerti si svolgeranno come da tradizione ai piedi del maestoso Tempio di Giunone e sulla spiaggia di San Leone. Ad animare questa special edition ci saranno James Senese Napoli Centrale, Matteo Mancuso Trio, Michelangelo Scandroglio Group, Elias Lapia Trio e Sergio Calì.

"In questo momento più che mai c'è bisogno di musica - afferma Fausto Savatteri, founder e direttore artistico di FestiValle - sarà un'edizione ad assetto ridotto ma non per questo meno emozionante. Daremo spazio ad artisti italiani e siciliani delle nuove generazioni con l'obiettivo di contribuire al rilancio del settore musicale, ripartendo dal nostro territorio." Tutti i concerti prevedono l'assegnazione dei posti a sedere per garantire la massima sicurezza e rispettare le norme sul distanziamento. Si inizia venerdì 7 agosto all' Oceanomare, in una platea appositamente allestita sulla spiaggia di San Leone, con le sonorità di Elias Lapia Trio, giovane sassofonista sardo le cui composizioni originali sono frutto dell'esperienze maturate in Francia e Olanda. Sabato 8 agosto ci si sposta nella suggestiva Valle dei Templi con l'imperdibile concerto di James Senese Napoli Centrale che ha festeggiato i propri cinquant'anni di carriera sui palchi di tutta Italia, regalandosi e regalando al suo pubblico un doppio album antologico dal vivo, "Aspettanno 'O Tiempo". Una miscela dirompente che unisce stilemi jazz, funk, afro con la radice musicale partenopea. Apre il concerto il percussionista Sergio Calì. Si chiude il 9 agosto con Michelangelo Scandroglio Group, vincitore del Contest di Umbria Jazz 2019, un quintetto di talenti assoluti che ha avuto il proprio esordio a livello discografico con "In the Eyes of the Whale", un lavoro profondamente ispirato dalla nuova corrente jazzistica contemporanea. A chiudere l'edizione speciale di FestiValle sarà l'atteso concerto di Matteo Mancuso Trio, classe 1996, il suo canale YouTube ha già superato 4 milioni di visualizzazioni, ed è considerato uno dei chitarristi più innovativi dell'ultimo decennio, spazia dalla chitarra classica a quella elettrica sviluppando un approccio personale senza eguali. A FestiValle eseguirà in anteprima i brani del nuovo album live. (ANSA).