A Lampedusa giunti 618 migranti in 24 ore

E' raffica di sbarchi a Lampedusa (Agrigento) dove, in poco più di 24 ore, sono approdati 618 migranti, tra cui donne e minori. A soccorrere i diversi gruppi sono stati gli uomini della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Una ventina gli sbarchi registrati fino ad ora. Tutti - tranne i due casi eccezionali con 95 e ben 267 persone - sono stati dei mini-approdi: barchini che sono riusciti ad eludere i controlli e approdare direttamente sull'isola. Iniziati i trasferimenti dall'hotspot di contrada Imbriacola ormai al collasso. Un centinaio di migranti hanno lasciato l'isola con il traghetto di linea per Porto Empedocle (Agrigento), altri 50 dovrebbero essere trasferiti in serata sempre con il traghetto di linea.