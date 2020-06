In fiamme i cimiteri dei barconi a Lampedusa, due i roghi

I vecchi barconi utilizzate dai migranti per arrivare fino a Lampedusa, stoccati in due zone dell'isola, sono stati dati alle fiamme. I roghi nell'area attigua al campo sportivo e nel deposito di Capo Ponente. Altissime le colonne di fumo nero. Sul posto, le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale di Lampedusa con circa 5 automezzi antincendio e anche i carabinieri. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un'inchiesta sui due incendi dolosi appiccati ai barconi - in due punti diversi e distanti. "Metteremo tutto l'impegno possibile per fare luce su questi episodi di intolleranza che non rendono giustizia alla solarità del popolo di Lampedusa e che possono danneggiare seriamente il turismo, fonte di ricchezza dell'isola - ha detto il procuratore aggiunto Salvatore Vella - . Lampedusa non può diventare un luogo di guerriglia urbana". Delle indagini si stanno occupando i carabinieri. Oggi, intanto, è atteso l'arrivo sull'isola del ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, la cui visita era già in programma.