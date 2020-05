Coronavirus: in Sicilia boom di guariti e nessun decesso

(ANSA) - PALERMO, 28 MAG - Sale il numero delle persone guarite per Coronavirus in Sicilia, facendo registrare un +176, a fronte di tre nuovi casi positivi e nessun decesso. E' quanto emerge da quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, come comunicato dalla Regione all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 142.516 (+2.221 rispetto a ieri), su 122.600 persone: di queste sono risultate positive 3.438 (+3), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.145 (-173), 2.021 sono guarite (+176) e 272 decedute (0).

Degli attuali 1.145 positivi, 80 pazienti (-3) sono ricoverati - di cui 8 in terapia intensiva (-2) - mentre 1.065 (-170) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province.

Agrigento: 38 (0 ricoverati, 102 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta: 18 (3, 144, 11); Catania: 446 (29, 528, 98); Enna: 15 (1, 378, 29); Messina: 275 (26, 233, 57); Palermo: 300 (18, 243, 35); Ragusa: 18 (0, 72, 7); Siracusa: 21 (3, 201, 29); Trapani: 14 (0, 120, 5). (ANSA).