Aou Cagliari, miglior comunicazione pubblica digitale d'Italia

L'Azienda Ospedaliero-universitaria di Cagliari ha vinto per il secondo anno consecutivo lo Smartphone d'oro, il premio per la miglior comunicazione pubblica digitale in Italia.

Il riconoscimento, promosso da PA Social (l'Associazione nazionale di comunicazione pubblica e informazione digitale) è stato consegnato a Roma negli spazi di Meta al Binario F.

Quest'anno in lizza per il premio rivolto alle migliori esperienze di comunicazione e informazione pubblica digitale, c'erano 65 amministrazioni pubbliche, enti nazionali, Università, Regioni, Comuni, aziende sanitarie e ospedaliere, Camere di Commercio, Consigli regionali. Le candidature sono state valutate da una giuria scientifica di esperti, composta da esponenti del mondo del giornalismo, della comunicazione, del digitale e dell'innovazione, e anche dal voto popolare.

L'Aou di Cagliari ha vinto grazie ai diversi progetti messi in campo sul fronte della digitalizzazione: ovviamente l'Urp digitale, che consente ai cittadini di entrare in contatto con Policlinico Duilio Casula e San Giovanni di Dio e avere risposte in tempo reale, ma anche Anna, l'assistente virtuale digitale in 3D dotata di intelligenza artificiale che aiuta i cittadini a orientarsi in ospedale. E ancora la customer satisfaction digitale: i pazienti quando lasciano Policlinico o San Giovanni di Dio ricevono un sms con un link che permette loro di esprimere un giudizio sulla qualità percepita dell'assistenza nelle strutture sanitarie.

"Siamo molto felici per questo riconoscimento - commenta la direttrice generale dell'Aou di Cagliari, Chiara Seazzu -. Per la nostra azienda la comunicazione è strategica perché ci consente di migliorare il dialogo quotidiano con i nostri concittadini, rafforzando il legame di fiducia tra pazienti e sistema sanitario".

Soddisfatto anche il direttore amministrativo, Antonio Tognotti: "Siamo orgogliosi per un risultato così importante: la digitalizzazione è essenziale per migliorare la qualità dei nostri servizi". Un risultato, sottolinea Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e relazioni esterne - frutto di un lavoro di team, di una squadra di professionisti della comunicazione e di una forte e stretta collaborazione fra tutte le strutture dell'Aou. Siamo presenti quotidianamente e organicamente su tutti i social con numeri da record".