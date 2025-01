Schianto sulla 131 a Sassari, piede amputato a un 34enne

Un uomo di 34 anni, residente a Sennori, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sassari dopo aver perso il controllo della sua auto ed essersi schiantato su un costone roccioso lungo la Statale 131, all'altezza dell'ex cementificio, alle porte di Sassari.

L'incidente si è verificato poco dopo l'1: l'uomo era alla guida della sua Mercedes Classe A quando ha perso il controllo del mezzo, è andato a sbattere contro il costone roccioso e ha concluso la sua corsa contro un palo.

I vigili del fuoco hanno operato per circa due ore per riuscire a estrarlo dalle lamiere e consegnarlo al 118. L'uomo è stato trasportato con un'ambulanza al Santissima Annunziata dove i medici sono stati costretti ad amputargli un piede.

La strada statale è rimasta chiusa al traffico per oltre due ore. I rilievi dell'incidente sono stati svolti dai carabinieri.





