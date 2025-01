Il Cagliari è in rimonta, ma resta terzultimo

Quattro punti nelle ultime due partite, ma il Cagliari è sempre terzultimo. Domenica però ha la grande occasione: in casa contro il Lecce può provare ad affiancare o superare chi gli sta davanti di uno o due lunghezze. A cominciare dallo stesso Lecce, ora a quota 20. Ma nel mirino ci sono anche Empoli, ora nel gruppo salvezza a 20 punti dopo la partenza a razzo, Como, Parma e Verona. Le partite più difficili sono quelle dei toscani, in casa dell'Inter, e dell'Hellas, al Bentegodi contro la Lazio. Un turno sulla carta favorevole. Ma solo a patto che il Cagliari vinca o almeno faccia punti con il Lecce. Il morale, dopo le due trasferte in Lombardia, è altissimo. Prestazioni più risultato: la squadra di Nicola c'è riuscita per due volte di seguito.

Rossoblù in rimonta in tutti i sensi: 10 dei 18 punti in classifica Mina e compagni li hanno conquistati partendo da situazioni di svantaggio. Emblematiche le ultime due gare. A Monza rigore di Caprari, poi pari di Zortea e sorpasso di Piccoli. A Milano gol di Morata, quindi pareggio di Zortea. Ex atalantino sugli scudi: quattro i gol finora realizzati. Non aveva mai segnato così tanto. E poi la sorpresa Felici: due partite da titolare e due assist (tre in totale). Bene anche l'impatto con il nuovo ambiente del portiere Caprile a Milano.

Domani pomeriggio ripresa degli allenamenti in vista della gara di domenica contro il Lecce. Da valutare le condizioni di Mina, out solo a Milano, e di Luvumbo, fuori da circa un mese dopo l'infortunio contro l'Atalanta. E intanto ci sono ancora tre settimane di mercato. Il Cagliari, dopo lo scambio Caprile-Scuffet, ha ufficializzato il nuovo prestito di Rog alla Dinamo Zagabria sino al termine della stagione. Il club rossoblù cerca un'altra punta: Shomurodov, non utilizzato da Ranieri nella battaglia di Bologna, è in pole position. Tornerebbe di nuovo in prestito. Sullo sfondo anche Dessers, ex Cremonese da tre stagioni in Scozia con i Rangers.



