Calcio: Milan multato per i cori contro il Cagliari

Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo Milan-Cagliari ha inflitto un'ammenda di 15mila euro alla società rossonera "per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro becero di scherno nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria", "nonché a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo e del secondo tempo di circa tre minuti".

Durante la partita di sabato scorso a San Siro, i sostenitori di casa avevano ripetutamente intonato cori contro il Cagliari e i suoi tifosi, in particolare "tornerete in Serie Bee..." facendo così il verso della pecora.



