Mercato civico di Cagliari, il trasloco slitta a gennaio 2025

Gennaio sará il mese del trasferimento dei boxisti del mercato civico di San Benedetto alla nuova struttura provvisoria quasi pronta in piazza Nazzari. L'obiettivo dei commercianti era quello di evitare il trasloco del più grande mercato coperto d'Italia e uno dei più grandi in Europa proprio sotto Natale per salvaguardare l'abituale volume di affari sotto le feste. Stamattina l'incontro decisivo con i rappresentanti dei lavoratori negli uffici del mercato in via Tiziano.

L'amministrazione, presente con il sindaco Massimo Zedda e l'assessore alle Attività produttive Carlo Serra, ha comunicato che il trasferimento partirà subito dopo la settimana dell'Epifania. Contestualmente, si avvieranno anche i lavori nel nuovo mercato, con alcuni interventi in programma in questi mesi. Dopo il trasloco, si avvierà il cantiere vero e proprio della struttura realizzata a fine degli anni '50. Accolta quindi la richiesta dei boxisti.

In questi mesi il Comune si è preoccupato in primis della messa in sicurezza delle risorse, in relazione ai fondi stanziati. Continueranno, nel frattempo, i sopralluoghi nel mercato provvisorio tra via Sant'Alenixedda e via Cao di San Marco, sempre per andare incontro alle esigenze degli operatori e parallelamente i lavori relativi al piano di gestione del nuovo mercato. Il sindaco ha dato anche garanzia sui nuovi parcheggi, circa 300 in tutto.

"Ci è stata sottoposta - ha detto Zedda - l'esigenza di un trasferimento non a ridosso del Natale. Abbiamo verificato, questo è stato il lavoro di queste settimane, la messa in sicurezza delle risorse ed eliminato il rischio di perderle. Quindi abbiamo espresso la disponibilità di accogliere la richiesta. Continueranno i sopralluoghi nei prossimi giorni nel mercato provvisorio proprio per venire incontro alle esigenze dei vari settori e tipologie merceologiche. Abbiamo dato la garanzia sull'apertura anche dei parcheggi e l'aumento del numero dei posti, circa 300 tra quelli tracciati all'esterno, su strada e quelli che apriremo nel parcheggio di via Sant'Alenixedda".

Video Zedda sul mercato provvisorio: 'Trasferimento sara' a gennaio'

Tempi per il ritorno a casa, allo storico mercato? "La tempistica è data del finanziamento, l'impresa è pronta per aprire il cantiere, fare le prime verifiche, a questo punto già in questa prima fase interverremo grazie all'Enel che deve fare alcuni interventi sulle cabine elettriche, successivamente avremo il piano di caratterizzazione per quanto riguarda i rifiuti. E poi dopo il trasloco a gennaio inizieranno i cantieri del nuovo mercato di San Benedetto". Operatori soddisfatti: "Speravamo in questa soluzione - ha detto Massimo Ruggiu in rappresentanza dei boxisti del settore ittico - e siamo stati accontentati. Lasciare la struttura ci dispiace, ma la riqualificazione in effetti è necessaria".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA