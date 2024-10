Il mercato di Is Bingias a Pirri riapre con l'esterno decorato

Accolte dal Comune le richieste del comitato dei rappresentanti dei boxisti: il mercato di Is Bingias a Pirri sarà il primo tra i mercati civici di Cagliari completamente decorato. Ad abbellirlo e a renderlo in qualche modo unico saranno le opere di Giorgio Casu, l'artista del murale di Gigi Riva all'Amsicora.

Si avvicina intanto la conclusione dei lavori: prevista la riapertura nei primi giorni di novembre. Lo comunicano il sindaco Massimo Zedda, l'assessore alle Attività produttive Carlo Serra e la presidente della municipalitá di Pirri Maria Laura Manca. La chiusura del mercato della durata di 28 giorni era stata decisa proprio per venire incontro alla richiesta di interventi che gli stessi operatori sollecitano da circa 10 anni. Ora è arrivato il via libera dell'amministrazione per la decorazione delle mura esterne della struttura.

Il comitato dei boxisti ha scelto la nuova immagine esterna del mercato tra diverse soluzioni creative proposte da Casu.

Negli intenti del comune, il progetto "è destinato a valorizzare ulteriormente il mercato e sarà concluso in tempo per la riapertura". Si tratta di una iniziativa, sottolinea il sindaco Zedda, che "rientra nell'impegno, serio e condiviso, dell'amministrazione per la riqualificazione e valorizzazione dei mercati civici, essenziali per il tessuto commerciale e sociale della città".



