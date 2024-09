Pacco sospetto davanti palazzo Regione a Cagliari, zona chiusa

Cessato allarme per il pacco sospetto trovato questa mattina davanti al palazzo della Giunta regionale in viale Trento a Cagliari. Dopo una verifica dei cani della sezione cinofili della Polizia, il pacco è stato fatto brillare e aperto: all'interno tracce di cibo, olio e spezie. A far temere che contenesse un ordigno il luogo dove è stato posizionato, nell'aiuola prospiciente l'ingresso del palazzo, e il confezionamento, visto che il coperchio era stato sigillato con un nastro adesivo nero.

Ora verranno avviate le indagini per capire chi ha lasciato il pacco, utili saranno le immagini catturate delle telecamere di videosorveglianza posizionate in zona. L'allarme è stato dato da un passante, che si è accorto del pacco e ha chiamato il 113. Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volante e della Digos che hanno transennato la zona, quindi l'intervento degli artificieri e della scientifica. Si tratta di un pacco di plastica rigida utilizzato per confezionare snack di grano che è stato sigillato nel coperchio con del nastro adesivo.

