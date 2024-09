Pacco sospetto, Todde 'minacce ci motivano ad andare avanti'

"Il benessere e l'amore per la Sardegna e per il popolo sardo è ciò che mi guida, e che guida il lavoro della giunta del Consiglio regionale. Sono abituata ad avere la schiena dritta. Le minacce e le intimidazioni ci motivano ancora di più a proseguire a testa alta nel lavoro che stiamo facendo e a continuare a realizzare il programma per cui i sardi ci hanno votato ed eletto". Sono le parole a caldo della governatrice della Sardegna Alessandra Todde contattata dall'Ansa dopo la scoperta di un pacco sospetto sotto il palazzo della Giunta regionale di viale Trento a Cagliari.

