Rinnovabili: Sardegna accelera, aree idonee entro settembre

Sarà il tema energetico al centro dell'agenda politica del campo largo in Sardegna guidata dalla presidente della Regione Alessandra Todde per le prossime settimane. "Mesi impegnativi" li definisce la stessa governatrice al termine del vertice di maggioranza convocato questa mattina per fare il punto con gli alleati sulle tappe del percorso. Ma non l'unico "c'è il tema sanitario che è un problema gigantesco, che i sardi vivono sulla loro pelle".

"Dobbiamo gestire la speculazione energetica che ci siamo trovati a dover affrontare in maniera così importante e dobbiamo rispondere alla legittima preoccupazione delle persone con una legge che sia una legge strutturale e non invece un approccio demagogico, un approccio che possa essere impugnato dal governo", ha chiarito la governatrice ai giornalisti al termine del vertice e poco prima di incontrare, alla Fiera di Cagliari, i sindaci del sud Sardegna nella tappa del tour sulla definizione delle aree idonee per le rinnovabili. E sull'impugnazione da parte del governo della legge di sospensione per 18 mesi la presidente fa sapere che intorno al 20 settembre si saprà quando si riunirà la Corte per la pronuncia sulla richiesta di sospensiva.

Le scadenze in arrivo per la maggioranza sul tema energetico sono il passaggio in Consiglio del ddl di attuazione del decreto aree idonee, su cui la giunta sta accelerando e punta ad approvarlo entro metà settembre, prima che si pronunci la Consulta sulla cosiddetta moratoria, e l'approdo in Consiglio della proposta di legge di iniziativa popolare, definita Pratobello 24. Su questa la governatrice è consapevole della "preoccupazione delle persone che hanno firmato la proposta di legge, la speculazione è un problema di tutti, io che rappresento tutti i sardi me ne faccio carico".

Poi sarà la volta della variazione di bilancio e della finanziaria, una lotta contro il tempo per poter utilizzare il tesoretto da 530 mln a disposizione. Il confronto costante con gli alleati per la presidente è fondamentale per definire "le attività serrate che la maggioranza da qua a fine anno deve portare avanti".



