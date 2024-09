Rinnovabili: sindaci Cagliaritano, 'punto fermo è confronto'

"La nostra posizione è netta, questo territorio è contro l'installazione delle pale eoliche, in particolare a mare perché rovinerebbero tutta l'economia della zona e anche tutto il lavoro che abbiamo svolto per sviluppare un turismo sostenibile e alla alla realizzazione dell'area marina protetta su cui abbiamo lavorato per 12 anni".

La sindaca del Comune di Domus de Maria Maria Concetta Spada non ha tentennamenti per quanto riguarda i contributi da dare alla Regione sulla definizione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili, rispondendo ai giornalisti a margine dell'incontro alla Fiera di Cagliari con la governatrice Todde: "A Domus De Maria non ci sono aree idonee, siamo in un'area pregiata, privilegiata, da cui deriva tutta l'economia della zona".

Più pragmatica la posizione di Walter Cabasino, primo cittadino di Pula: "Non possiamo pensare che l'energia debba essere prodotta sempre in casa degli altri - spiega -. Noi siamo per la transizione energetica, però per che tenga conto delle reali esigenze della Sardegna, quindi siamo contro la speculazione energetica". Altro punto fermo, "non deve essere scippata la possibilità di pianificazione da parte delle amministrazioni comunali".

Presente anche la sindaca di Sinnai, Barbara Pusceddu, firmataria della lettera dei primi cittadini del campo largo contro l'impugnazione della cosiddetta moratoria da parte del governo: "L'autonomia speciale deve essere garantita - spiega -, soprattutto quando si parla di utilizzo di un territorio così fragile come quello della Sardegna, che ha necessità di essere tutelata dal punto di vista paesaggistico, naturalistico, turistico, produttivo e soprattutto ambientale ed energetico".

Un confronto apprezzato anche dal sindaco di Barrali, e consigliere regionale Fdi, Fausto Piga: "Quando ci si riunisce per confrontarsi, per condividere è sempre una bella notizia - sottolinea - ora si deve fare un percorso comune con cittadini, comunità, sindaci e politica per cercare la soluzione migliore che tuteli il nostro paesaggio, la nostra identità sarda".





