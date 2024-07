Sassari: nella giunta Mascia nove assessori, quattro le donne

Il sindaco Giuseppe Mascia ha nominato oggi la giunta e per lunedì pomeriggio convocherà la prima seduta del Consiglio comunale per l'insediamento della nuova assemblea.

Nell'esecutivo che affiancherà il sindaco c'è una sorpresa dell'ultimo momento: dallo scacchiere dato per certo fino alle riunioni di partito concluse ieri notte, è scomparso il nome di Marco Dettori, con 534 preferenze il consigliere più votato della lista Alleanza Verdi Sinistra, rimasto fuori non per scelta politica, è stato spiegato, ma "per problemi personali".

Al suo posto entra in giunta Tore Dau, che sarà anche vicesindaco e avrà le deleghe alla Transizione ecologica, Salvaguardia del territorio e Decoro urbano.

La composizione della giunta è di chiara matrice Pd: i dem prendono quattro assessorati, più la presidenza del Consiglio, per il quale è designato Mario Pingerna.

Gli assessori Pd sono: Giuseppe Masala (Bilancio, Tributi, Programmazione, Società partecipate e Transizione digitale e innovazione); Salvatore Sanna (Lavori pubblici, Manutenzione e Impiantistica sportiva); Maria Francesca Fantato (Pianificazione territoriale); Nicoletta Puggioni (Cultura, Marketing turistico, Politiche educative, giovanili e sportive).

Tutte le altre liste della coalizione hanno un assessorato a testa: Avs, Tore Dau; il M5S Patrizia Mercuri (Valorizzazione del patrimonio, Politiche della casa, Servizi civici e Contratti); Futuro Comune, Lello Panu (Attività produttive ed Edilizia privata; i Progressisti, Lalla Careddu (Politiche sociali, coesione sociale, Pari opportunità); Orizzonte Comune, Massimo Rizzu (Pianificazione e Infrastrutture della mobilità e traffico).

Restano in mano al sindaco le deleghe alle Politiche del personale, Polizia locale, Avvocatura civica, Affari generali e Comunicazione.

Altra nomina di marca Pd è quella de capo di Gabinetto del sindaco, assegnata all'ex vicesindaco, Fabio Pinna che quindi rinuncia al suo seggio in Consiglio comunale.



