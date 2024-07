Alghero, la nuova giunta comunale resta incompleta

La nuova giunta comunale di Alghero resterà incompleta ancora per qualche giorno. Il sindaco Raimondo Cacciotto ha presentato oggi i sei assessori già insediati e operativi, mentre la settima nomina, quella di Raniero Selva all'Ambiente, resta temporaneamente sospesa per problemi burocratici, a causa di un contezioso in via di risoluzione con l'amministrazione comunale.

Gli assessori in posseso delle loro funzioni sono: Francesco Marinaro (vicesindaco e deleghe ai Lavori pubblici, Manutenzioni, Decoro e verde urbano, Rapporti di servizio con Alghero in house, Cimitero, Diritti e legalità, Tutela giurisdizionale dell'ente, Politiche linguistiche e rapporti con i Paesi di lingua Catalana); il segretario cittadino del Pd, Enrico Daga (Bilancio e Programmazione finanziaria Politiche tributarie e rapporti con Secal, Progetto entrate comunali, Organizzazione e valorizzazione delle risorse umane, Demanio e patrimonio, Impianti sportivi); l'esponente della lista Noi Riformiamo Alghero, Maria Grazia Salaris (Politiche sociali, Centro residenziale anziani, Politiche per le famiglie, Rapporti con le associazioni di volontariato, Rapporti con le istituzioni sanitarie del territorio); Giuliano Roberto Corbia (Urbanistica, Partecipazione e immaginazione civica, Edilizia privata, Politiche per il paesaggio, Mobilità sostenibile e trasporto pubblico, Strade vicinali); Raffaella Paola Sanna (Cultura, Rapporti con l'Università, Politiche linguistiche, Pubblica istruzione, Politiche giovanili, Pari opportunità); Ornella Piras (Attività produttive, Fiere e mercati, Sviluppo economico, Rapporti con i centri commerciali naturali e associazioni rappresentative, Politiche del lavoro, Suape, Turismo, Rapporti con la Fondazione).

Il primo cittadino tiene per se le deleghe alla Polizia locale, Protezione civile, Barracelli, Partecipate, Governance e controllo analogo, Controlli sul buon andamento dell'azione amministrativa e sul raggiungimento degli obiettivi strategici, Trasporti, Infrastrutture, Politiche della casa, Rapporti con le società e associazioni sportive.



