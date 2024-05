Punta il coltello al collo dell'assistente sociale, arrestata

Una donna di 54 anni è stata arrestata a Mores, Comune in provincia di Sassari, per tentato omicidio dopo che, all'interno degli uffici comunali, aveva puntato un coltello da cucina con lama da 33 centimetri al collo di un'assistente sociale.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Bonorva, ieri pomeriggio la 54enne si è presentata in Municipio per lamentare l'interruzione dell'assistenza domiciliare. Ha inveito contro tutti e poi ha estratto dalla borsa il coltello e lo ha puntato alla gola dell'assistente sociale.

Un agente della polizia locale e un funzionario comunale hanno cercato di bloccarla e sono stati aggrediti anche loro. La donna è quindi scappata. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Mores e della Radiomobile di Bonorva che hanno raccolto le testimonianze e hanno poi rintracciato e arrestato la 54enne nella sua abitazione.

Il coltello, ritrovato a casa della donna, è stato sequestrato e lei è stata trasferita nel carcere di Bancali accusata di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e a incaricato di pubblico servizio, e porto ingiustificato di coltello.



