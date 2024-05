Nell'Isola un nuovo treno Blues, ora la flotta più giovane

Nella tratta ferroviaria Cagliari-Sassari-Olbia da oggi è in circolazione un nuovo treno Blues del regionale di Trenitalia. Lo annuncia la stessa azienda in una nota che precisa come con questo ultimo arrivo l'età media della flotta regionale dell'Isola sia arrivata a circa 7 anni, "una delle più basse dell'intero panorama nazionale".

Con il treno arrivato oggi, salgono a 11 i Blues attualmente in circolazione: "La flotta sarda - spiega Trenitalia - ha quasi concluso il suo processo di rinnovamento che terminerà con l'arrivo del dodicesimo e ultimo Blues entro l'estate". I treni ibridi Blues a doppia alimentazione, elettrica e diesel, sono "pienamente compatibili con la rete sarda perché possono essere utilizzati sia sulle linee non elettrificate che su quelle di prossima elettrificazione" e mettono a disposizione 300 posti a sedere, 8 per le bici e sono completamente accessibili per le persone a ridotta mobilità.

"È un segno concreto dell'importante programma di investimenti che il regionale di Trenitalia ha realizzato in Sardegna. Una flotta moderna si traduce in un servizio qualitativamente migliore, oltre a una mobilità più sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico" ha sottolineato Maria Annunziata Giaconia, direttrice business regionale e sviluppo intermodale di Trenitalia.

"Un segnale importante - ha fatto eco la neo assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca -, non solo per il programma di investimenti realizzato in Sardegna, ma anche per il miglioramento dei servizi per i cittadini oltre a una mobilità più sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico".

Attualmente in Sardegna circolano 11 Blues, 10 Minuetto Diesel, 10 Swing, 7 Atr 365 e 5 Aln (in dismissione).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA