All'Università di Cagliari arriva il Green day Erasmus

Risparmio energetico, riduzione dei rifiuti, consumo responsabile e utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili, sono alcuni dei temi che saranno trattati domani durante la Festa dell'Europa che si svolgerà, a partire dalle 10.30 nell'aula A della Facoltà di Economia, in viale Fra Ignazio 78.

L'appuntamento rientra nel "Green Day Erasmus", la giornata dedicata a studenti e studentesse, partecipanti al programma di mobilità Erasmus dell'Università di Cagliari, perché adottino comportamenti responsabili in tema ambientale durante il loro soggiorno all'estero. Già in passato gli studenti erano stati coinvolti in progetti sulla sostenibilità ambientale come la raccolta di rifiuti con Legambiente lungo il litorale.

I relatori Pierluigi Sassi - presidente Earth Day Italia, Francesco Corvaro, inviato speciale del Maeci per il cambiamento climatico, Alessia Ricci, Green contact point dell'Agenzia Nazionale Erasmus/Indire, Antonio Pusceddu, docente di Ecologia a Cagliari racconteranno agli studenti progetti e iniziative, mirate a evidenziare come la salvaguardia dell'ambiente influenza direttamente la salute, la qualità della vita e il futuro del pianeta.

Aprirà la serie degli interventi Alessandra Carucci, Prorettrice per l'internazionalizzazione dell'Università di Cagliari mentre la riflessione finale è affidata a Fabrizio Giulio Luca Pilo, Prorettore per il territorio e l'innovazione, responsabile per Unica della rete Rus - Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile. Nel pomeriggio studenti e studentesse parteciperanno a un tour in barca a vela nel Golfo di Cagliari alla ricerca della contaminazione da microplastiche.





