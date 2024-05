Università Cagliari, tutto pronto per le elezioni studentesche

L'Università di Cagliari si prepara alle elezioni studentesche per il rinnovo delle cariche nei vari organi dell'Ateneo.

Gli studenti potranno votare martedì 7 maggio, dalle 9 alle 18, e mercoledì 8, dalle 9 alle 16.

"Gli studenti e le studentesse potranno esprimere il voto attraverso l'utilizzo della procedura telematica, da remoto con proprio Pc, tablet o smartphone, utilizzando la login e la password istituzionale - spiegano dall'Università -. I rappresentati eletti svolgeranno il loro incarico a partire dall'1 ottobre 2024 e fino al 30 settembre 2026. Per poter votare occorre essere in regola con l'iscrizione all'anno accademico 2023/2024".

Per esprimere la propria preferenza sarà necessario collegarsi al sito Uvote2.prod.cineca.it oppure utilizzare il pulsante "Voto" disponibile nel menu "Elezioni Studentesche" di Esse3 e autenticarsi inserendo username e password istituzionali.

Gli studenti sono chiamati a scegliere chi li rappresenterà nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato sportivo universitario, nel Nucleo di valutazione e nel Consiglio degli studenti, oltre che nei vari Consigli di facoltà, Consigli di corso di studio/classe.

I risultati delle votazioni, essendo online, dovrebbero arrivare nel giro di poche ore con i nomi dei nuovi rappresentanti.



