Todde, 'S.Efisio continui a vegliare su tutto il popolo sardo'

"Oggi, 1 maggio, coincidono due importanti ricorrenze: la Festa del lavoro e quella per celebrare Sant'Efisio, che è uno dei nostri biglietti da visita nel mondo. È il momento in cui l'intero popolo sardo si unisce in preghiera, con devozione e rispetto verso il Santo". Lo scrive, con un post sui social, la presidente della Regione Alessandra Todde.

"È un rito che affonda le proprie radici nella nostra ricchezza culturale e religiosa, che trova forma nei costumi, nei canti e nei suoni di un'isola ancestrale, che si rinnova di anno in anno nel culto di Efisio, coinvolgendo associazioni, istituzioni, devoti e cittadini che vengono a Cagliari per assistere da tutta la Sardegna e da varie parti del mondo. Sarà un onore per me prendere parte alla Festa ed essere testimone, anche al di là del mio ruolo, di un evento straordinario che in tantissimi conoscono e seguono anche fuori dall'Isola. Non è un caso che la risonanza della manifestazione attragga e accolga ogni anno migliaia di turisti. La storia di Efisio - ricorda Alessandra Todde - è un esempio di virtù, di forza, di determinazione, di protezione, di liberazione e attorno a lui si riunisce una Sardegna che merita di vivere i migliori anni della propria storia. Chiedo dunque che Il Santo continui a vegliare su tutto il popolo sardo, aiutando ciascuno di noi a realizzare i propri desideri. In particolare, in questo primo maggio che è un giorno dedicato a tutti i lavoratori, rivolgo il mio pensiero ai tanti giovani e meno giovani, donne e uomini, che purtroppo un lavoro giusto, sicuro e dignitoso non l'hanno. Il nostro impegno sarà anche e soprattutto volto a creare nuove occasioni lavorative che restituiscano ai sardi speranza e fiducia per il proprio futuro. Buon primo maggio e buon Sant'Efisio a tutte e tutti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA