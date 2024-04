Auto si ribalta sulla 131, un ferito a Sestu

Ha perso il controllo della sua Alfa Mito, finendo contro lo spartitraffico e ribaltandosi. Un ragazzo di 29 anni è stato trasportato in codice rosso al Brotzu a seguito dell'incidente stradale avvenuto all'alba sulla statale 131.

L'incidente, le cui cause non sono state ancora accertate, è avvenuto sulla Carlo Felice in direzione Sassari all'altezza del chilometro 8. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.



