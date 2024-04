Bosa capitale delle birre artigianali, 300 degustazioni

A Bosa si riaccendono dal 24 al 28 aprile i riflettori sul festival dedicato alle birre artigianali made in Italy. La cittadina con le casette colorate affacciate sul fiume Temo ripropone per l' 8/a edizione il Bosa Beer Fest. Cinque giornate tra degustazioni, spettacoli, djset, performance. Protagonista della serata di chiusura il 28 sarà Morgan, con il concerto per piano chitarra e voce.

Trenta birrifici sardi e italiani ma anche dall'Inghilterra presenteranno al pubblico le produzioni brassicole. Oltre 300 le birre in degustazione con un'attenzione alle tipologie agricole e senza glutine. Oltre trenta gli chef che proporranno cibo da strada nel segno della tradizione sarda e di altre regioni e con proposte contemporanee. Due i concorsi: "Birrario Top of The Hops" riservato ai trenta birrifici ospiti che dovranno presentare una nuova birra inedita di stile anglosassone dedicata a Bosa.

"Una seconda competizione, aperta a tutti i birrifici artigianali italiani, è dedicata alle birre chiare, di bassa fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione tedesca e ceca e american lager", spiega Giampiero Carta, responsabile marketing e comunicazione dell'evento organizzato dall'associazione culturale Sardinia4All di Bosa.

Sei i birrifici che saranno premiati dalla giuria internazionale presieduta da Luca Pretti. Parteciperanno di diritto al Bosa Beer Fest 2025. Il Bosa Beer nella scorsa edizione ha registrato numeri da record di cui ha beneficiato il tessuto economico e sociale della città.

