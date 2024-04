Roberto Pili riconfermato presidente dello Ierfop

Roberto Pili è stato rieletto presidente dello Ierfop.

Il medico oncologo, apprezzato a livello internazionale per le sue ricerche sull'invecchiamento, guiderà per altri cinque anni l'istituto europeo che attraverso ricerca, formazione, orientamento professionale punta all'autonomia e inclusione di persone con diverse abilità.

È stato riconfermato anche il Consiglio d'amministrazione: Pietro Paolo Murru, Aldo Secci, Claudio Murtas, Mario Marinelli, il vice presidente vicario Teodoro Rodin, il vice presidente Cataldo Ibba e Bachisio Zolo, direttore della formazione.

"La mia rielezione - commenta Pili - mi vincola nell'impegno a proseguire negli sforzi per assicurare i diritti delle persone con disabilità, non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo. L'intensa attività formativa dell'ente che grazie all'impegno e alla competenza del direttore Bachisio Zolo di fatto conferisce a migliaia di persone con disabilità le competenze per poter costruire in autonomia un progetto di vita, continuerà a ispirare l'Istituto verso la realizzazione di una società più inclusiva, solidale e rispettosa della diversità e della dignità di ogni individuo".

"Lo Ierfop rivolge particolare attenzione ai programmi di prevenzione delle disabilità sensoriali e alla ricerca sugli ausili tecnologici - prosegue Pili - in un contesto di crescente anzianità della popolazione, è fondamentale rispondere ai bisogni emergenti e garantire un supporto adeguato a tutte le fasce della società".

Rodin, Ibba e Zolo sottolineano che "la guida di Roberto Pili è stata caratterizzata da un crescendo di successi e riconoscimenti che hanno posizionato lo Ierfop tra i più riconosciuti enti nel campo dell'inclusione delle persone con disabilità, contribuendo a consentire loro una maggiore integrazione nella società e nel mondo del lavoro".



