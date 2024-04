Calcio: Ranieri, 'gol contestato regolare, regolamento cambia'

"Il gol contestato con l'Inter? Tre anni fa l'avrebbero annullato, ma i regolamenti cambiano. Se avesse tirato Lapadula sarebbe stato da annullare. Ma in questo caso no, tra l'altro la palla colpisce Lapadula sul braccio ma gli arriva alle spalle". Lo ha detto l'allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, nella conferenza stampa dell'anti vigilia del match con la Juventus, rispondendo ai giornalisti sul gol di Viola, domenica scorsa al Meazza, che ha permesso ai rossoblù di pareggiare con l'Inter.

"Ma la vera risposta è in questa domanda - ha aggiunto Ranieri - se quel pallone l'avesse preso così un difensore, il rigore lo avrebbero dato?".

