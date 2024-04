Festa della Polizia, la presidente Todde a Macomer

"Il mio più rispettoso e cordiale saluto, in occasione della celebrazione del 172/o anniversario di fondazione, va alle donne e agli uomini della Polizia di Stato. Ho voluto che la mia prima uscita ufficiale fosse dedicata a una ricorrenza così importante per il mio territorio di provenienza, il Nuorese". La prima iniziativa pubblica della neo governatrice Alessandra Todde, che ieri ha giurato insieme agli assessori della giunta, è un appuntamento istituzionale a Macomer, in occasione delle celebrazioni organizzate dalla Questura di Nuoro per l'anniversario.

"Ringrazio di cuore il Questore Alfonso Polverino per avermi invitato a partecipare a questo evento - ha sottolineato Todde -. La sinergia tra le istituzioni e le forze dell'ordine garantisce il benessere e la sicurezza delle nostre comunità. Siamo riconoscenti, come sardi, a tutti gli uomini e le donne per l'esempio che con le loro azioni sanno dare ogni giorno.

L'impegno contro l'illegalità e la criminalità è decisivo per la costruzione di una società più giusta, sana e sicura. Alla Polizia di Stato - ha concluso - vanno i miei più fervidi auguri per l'anniversario, nel nome della più sentita gratitudine e leale collaborazione". Subito dopo la presidente ha portato i suoi saluti al sindaco di Macomer Riccardo Uda in Municipio, in compagnia del prefetto Giancarlo Dionisi e del questore Alfonso Polverino.



