Emergenza sangue, a Sassari scendono in campo vigili e Aics

Il comitato provinciale di Sassari dell'Aics si attiva contro l'emergenza sangue in Sardegna e nel territorio di propria competenza. Venerdì 29 marzo l'unità mobile per la raccolta di sangue dell'Avis comunale di Sassari stazionerà per tutta la mattina davanti alla sede dell'associazione, in via Cedrino 3, dove sarà possibile donare dalle 8.30.

A dare il buon esempio saranno gli studenti e i docenti dei corsi organizzati dall'Aics, a iniziare dagli allievi dei corsi di formazione sanitaria e di informatica di base, protagonisti nei giorni scorsi della giornata di formazione tenuta dall'Avis e dedicata al valore della donazione.

Sono state illustrate le ragioni che devono spingere tutti a donare, dalla possibilità di sottoporsi a una visita approfondita e a un controllo degli esami di laboratorio, fondamentali per un'adeguata prevenzione, alla scelta libera di compiere un dovere collettivo, un atto volontario di autentica generosità. Potrà donare chiunque goda di buona salute, abbia un'età compresa tra i 18 e i 65 anni e un peso non inferiore ai 50 chili.

Oggi, invece, sono stati gli agenti della polizia municipale di Sassari a rinnovare l'appuntamento, ormai per loro consueto, con la donazione. Circa trenta dipendenti hanno donato nell'autoemoteca dell'Avis il sangue da destinare alle persone sofferenti, che necessitano di plasma. All'appuntamento hanno partecipato anche il sindaco dii Sassari, Nanni Campus, il direttore del centro trasfusionale, Mario Manca, e il comandante Gianni Serra. Da loro il messaggio congiunto a sostegno di un'azione necessaria. "Purtroppo la carenza di donatori rende la situazione sempre più critica e il rischio è che possa essere compromesso il regolare svolgimento delle attività assistenziali", rimarcano da Palazzo Ducale. "La polizia locale ha un filo diretto con la direzione del servizio trasfusionale - aggiungono - e supporta le necessità della struttura sanitaria per la carenza di sangue, purtroppo sempre più frequente".





