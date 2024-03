Gli agenti della polizia locale di Sassari donano il sangue

Questa mattina gli agenti della polizia locale di Sassari hanno donato il sangue rinnovando quella che è ormai una consuetudine per i poliziotti della caserma di via Carlo Felice. Una trentina di agenti hanno donato all'autoemoteca dell'Avis, che per l'occasione ha raggiunto la sede del comando della polizia locale. Periodicamente, seguendo un calendario concordato con il Servizio trasfusionale dell'Aou di Sassari, gli agenti rispondono alla richiesta di donazioni per far fronte alla costante carenza di plasma.

La Sardegna è una regione non autosufficiente da questo punto di vista e tutti gli anni importa da altre aree d'Italia circa il 35-40 percento delle unità necessarie. Un fabbisogno elevato, legato sia alla grossa incidenza di talassemia nell'Isola, sia all'età media elevata della popolazione.

