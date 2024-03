Todde, 'non mi occupo delle comunali, ma conta l'unità'

"Non mi occupo di amministrative e non me ne devo occupare. Mi importa però che continui a esserci la coesione che abbiamo raggiunto con tanta fatica per le regionali, che sia mantenuta per le amministrative". Vuole fugare ogni alone di strumentalizzazione, la neo presidente della Regione Alessandra Todde, che risponde così alle domande dei giornalisti sul legame, nella costruzione degli assetti di governo e delle caselle da assegnare ai partiti, tra la partita regionale e quella per le comunali, di Cagliari e Sassari in particolare.

"Noi vogliamo lavorare con la coalizione, riteniamo che sia l'unica strada possibile e quindi i nostri tavoli di lavoro sono già partiti con gli alleati nelle città principali e quindi è importante mantenere questa strada - precisa Todde ai giornalisti a Tramatza dove si sta svolgendo l'assemblea M5s -.

È stata una strada vincente, siamo risultati credibili e quindi è importante riuscire anche a ripresentarsi con la stessa credibilità anche gli appuntamenti amministrativi".

"Sto seguendo con attenzione i tavoli - aggiunge - ma solo ed esclusivamente allo scopo di avere una coalizione convinta e coesa che potrà supportare il candidato o la candidata che verranno scelti, con la stessa convinzione con cui ha supportato me. Sono stata la settimana scorsa all'assemblea di Demos, ho partecipato ad altri eventi di altre forze di coalizione - spiega - perché per me è importante che la coalizione si senta forte, coesa e ben rappresentata anche dopo la campagna elettorale. Quindi oggi sarà un'occasione anche per riuscire a fare l'analisi del voto e per parlare delle strategie territoriali".

Per la giunta, perciò, a prescindere dalle candidature dei municipi, chi ha preso voti e ha eletto consiglieri sarà sicuramente rappresentato in giunta, conferma Todde: "L'ho detto in maniera molto chiara: contano i voti presi, il contributo alla coalizione. Anche le forze politiche più piccole avranno in ogni caso riconoscibilità, magari non in giunta direttamente, ma sicuramente nel governo della regione. L'obiettivo è quello di dare rappresentanza alle forze della coalizione che ci sono spese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA