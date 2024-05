Puigdemont si candida a capo governo minoranza Catalogna

ARGELES-SUR-MER, 13 MAG - Il leader catalano pro-indipendenza Carles Puigdemont ha annunciato che presenterà la sua candidatura al nuovo Parlamento catalano eletto domenica per formare un governo di minoranza composto dai partiti separatisti. Nonostante la vittoria del Partito socialista (PSOE) del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez in queste elezioni in Catalogna "credo che ci siano opzioni per andare alla candidatura e, quindi, annuncio la mia intenzione di presentarmi", ha dichiarato Puigdemont, che è in esilio all'estero dal 2017, in una conferenza stampa ad Argelès-sur-Mer, nel sud della Francia.



