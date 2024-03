Comunali Cagliari: Ciotti, 'piano strategico per la città'

Enrico Ciotti, 54 anni, cagliaritano, ingegnere e docente universitario con studi ed esperienze professionali tra Cagliari e gli Stati Uniti si candida alle primarie per la scelta del candidato sindaco in vista delle prossime elezioni a Cagliari. "Il centrosinistra è la mia casa politica e rappresenta - ha ribadito nella sua prima conferenza stampa da candidato - anche per la mia storia famigliare".

Il padre Carlo aveva partecipato alla corsa alla poltrona di sindaco di Cagliari negli anni Novanta andando al ballottaggio (e perdendo poi la sfida finale) con Mariano Delogu.

"Sono stato 25 anni in America - ha detto - sono a tutti gli effetti uno di quei 'cervelli in fuga', che in realtà però non ha mai voluto fuggire da Cagliari, anzi non vedevo l'ora di tornarci. Ci sono tornato poco prima della pandemia, purtroppo in occasione della grave malattia che ha colpito mio padre e se l'è portato via un anno e mezzo fa. Mio padre è un punto di riferimento per me. Dalla sua forza e integrità ho tratto grande ispirazione. E i valori che ci ha insegnato sono valori che ritroviamo nella casa del centrosinistra, valori di rispetto, uguaglianza, pari opportunità, sensibilità verso i meno fortunati, partecipazione sociale e politica, di progresso".

Negli Usa ha fatto di tutto. "Ho lavorato come cameriere durante gli studi, un periodo facevo delivery con la bici, poi dopo il master ho lavorato come ingegnere, consulente manageriale e ho fatto anche l'imprenditore". Ora il ritorno a casa: "Nel 2020 l'ho ritrovata ancora più bella e con un potenziale enorme. Ed è maturata la presa di coscienza che sia arrivato il mio turno di restituire alla città, di dare un contributo umile ma importante e responsabile al suo sviluppo, alla sua crescita".

Per Cagliari chiede un piano strategico per lo sviluppo a medio e lungo termine: "un piano fondato su analisi di fattibilità e confronti benefici costi in modo da scegliere i progetti migliori per risolvere problemi o catturare opportunità. Non ho la presunzione di pensare che la mia visione sia migliore di altre, anzi credo che tutto sia migliorabile tramite la collaborazione e il confronto. Ho solo una certezza: che lavorare per la mia città sarebbe il mestiere più bello".

