Gli chef Pireddu e Baldessari all'evento Stelle in Marmilla

La cantina Su'entu di Sanluri accoglie il 24 marzo "Le Stelle in Marmilla". Ospite della quarta edizione della manifestazione sarà lo chef Giovanni Pireddu di Villaurbana, da tempo in Francia guida la cucina del suo ristorante "Tentazioni", nel cuore di Bordeaux, Stella Michelin e al 15/o posto come miglior ristorante italiano nel mondo della 50 Top Italy.

A Sanluri è atteso anche Giuliano Baldessari, nato in Trentino, cresciuto nelle cucine de "Il Luogo" di Aimo e Nadia e di "Le Calandre. Dal 2014 ha dato vita a Barbarano vicentino al suo "AquaCrua", un tempio della cucina che richiama appassionati da tutta Italia e non solo, premiato con la Stella Michelin dal 2015.

Il terzo ospite è il sommelier Luca Gardini. Romagnolo, miglior sommelier d'Italia 2004, d'Europa 2009 e del Mondo 2010, è alla direzione della Guida Vini de "L'Espresso".

La giornata partirà alle 11 con la degustazione dei vini di Su'entu. Alle 12 spazio agli approfondimenti con un focus sul Bovale. Dialogheranno con Gardini, i giornalisti Francesco Bruno Fadda e Lara De Luna, e l'amministratrice di Su'entu, Valeria Pilloni. Dalle 13, in sala degustazione e nella terrazza panoramica al via lo street food stellato curato dagli chef Pireddu e Baldassari, ognuno dei quali proporrà due piatti.

Nel pomeriggio gli chef mostreranno in diretta la preparazione di alcuni piatti. Alle 15 lo chef Pireddu cucinerà e dialogherà con Giulia Salis e il fondatore di Su'entu, Salvatore Pilloni. Alle 16 lo chef Baldessari sarà in compagnia del giornalista Ivan Paone e di Roberta Pilloni. Dalle 17, nella terrazza panoramica il live finale della giornata con la musica di Laura Cabras.

"Le Stelle in Marmilla è un appuntamento chi ci sta particolarmente a cuore - sottolineano Valeria e Roberta Pilloni, che guidano la cantina Su'entu - avere con noi chef stellati, grandi esperti di vino e giornalisti, ognuno con la propria storia ed esperienza, è un'occasione di confronto e di crescita".



