Aumenta la spesa per la revisione dell'auto, + 7,1%

Nel 2023 in Sardegna sono stati spesi 36,3 milioni di euro per effettuare le revisioni auto nelle officine private autorizzate.

Nel 2022 il costo complessivo era stato di 33,9 milioni: si è registrata quindi una crescita del 7,1%.

Come succede a livello nazionale, anche in Sardegna si è verificato un aumento del numero di revisioni effettuate: 459.792 nel 2023 contro le 429.741 del 2022.

La provincia che nel 2023 ha dovuto fare i conti con la maggiore crescita della spesa per le revisioni auto rispetto al 2022 è il Sud Sardegna (+ 41,7%), seguita dall'area del Medio Campidano (+ 25%), Sulcis Iglesiente con un + 12,5%, la Gallura (+ 11,1%) e la provincia di Sassari (+ 7,1%).

A Cagliari l'aumento è stato del 4,5%, mentre nelle province di Oristano e Nuoro si è registrato un più 5,7%.

Questi dati emergono da un'elaborazione dell'Osservatorio Autopromotec su informazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Sardegna in posizione mediana. La regione che nel 2023 ha registrato il maggiore incremento della spesa rispetto al 2022 è il Piemonte (+ 9,8%), seguita da Lombardia (+ 9,7%) e Friuli-Venezia Giulia (+ 8,6%).



