Una Caretta caretta e un delfino morti in due spiagge della Sardegna

Una tartaruga Caretta caretta morta dopo essere stata salvata a Gonnesa e un delfino spiaggiato ad Arborea. Giornata impegnativa per il personale del Cres il centro recupero tartarughe marine del Sinis. Il primo intervento è avvenuto a Gonnesa dove la Capitaneria di Porto recuperato sulla spiaggia una tartaruga Caretta caretta in difficoltà. L'esemplare è stato consegnato al personale della laguna di Nora e poi affidato agli esperti del Cres. La tartaruga è stata portata alla clinica veterinaria per essere visitata e curata. Purtroppo la troppa permanenza al freddo fuori dall'acqua e probabili problemi polmonari ne hanno causato il decesso. E' stata disposta un'analisi della carcassa dell'animale all'istituto zooprofilattico per accertare le cause della morte e per verificare la presenza di plastiche o corpi estranei nello stomaco. I tecnici del Cres sono dovuti intervenire anche ad Arborea per il ritrovamento della carcassa di un delfino. L'esemplare di cetaceo si era spiaggiato all'altezza della strada 18 ed era in avanzato stato di decomposizione. Al momento non si conoscono le cause della morte del delfino: si trattava di un esemplare adulto lungo circa due metri.



