Serie A: vincono il Cagliari e il Sassuolo

Il Cagliari batte 4-2 la Salernitana e il Sassuolo 1-0 il Frosinone in due sfide salvezza della 28/a giornata di serie A. In Sardegna, i rossoblù vanno in vantaggio con le reti di Lapadula e Gaetano nel primo tempo, poi si porta sul 3-0 con Shomurodov prima della parziale rimonta ospite con Kastanos e Maggiore ma ancora Shomurodov alla mezz'ora chiude il match. A Reggio Emilia, a decidere è un gol di Rete Thorstvedt al 13' del secondo tempo. Nel finale, il Frosinone spreca un rigore con Kajo Jorge.



