Violenza in centro a Cagliari, commercianti 'preoccupati'

Cresce la preoccupazione nel centro storico dopo gli ultimi episodi di violenza nel quartiere Marina a Cagliari. Indagini ancora in corso per stabilire cosa sia successo sabato sera con due algerini finiti al Pronto soccorso per delle ferite con il coltello.

"Vogliamo lanciare un appello alle forze dell'ordine, siamo molto preoccupati - dice Emanuele Frongia, presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna - come federazione e titolari dei locali ci uniamo ai residenti. L'episodio accaduto questo weekend è l'ennesimo, davanti alle nostre attività, alle case dei residenti, in pieno centro, ci preoccupa per la serenità dei nostri locali, del nostro quartiere e dei nostri dipendenti e quindi per il futuro e l'appetibilità degli spazi, incredibile pensare che si possa registrare un regolamento dei conti con coltelli in mano in pieno centro. Servono più controlli".

Frongia ricorda anche quanto accaduto poche settimane fa ai danni di due dipendenti di un locale del centro. "Solo poco più di un mese fa due dipendenti di un locale di piazza Yenne sono stati brutalmente aggrediti mentre tornavano a casa, tutti questi episodi di violenza sono inaccettabili per una città come Cagliari a vocazione turistica"



