Accoltellato per un telefonino, un arresto a Cagliari

E' stato già rintracciato e fermato uno dei presunti responsabili dell'accoltellamento avvenuto ieri pomeriggio a Cagliari ai danni di un giovane tunisino.

La polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio e rapina aggravata in concorso un 18enne di origine algerina.

Ieri pomeriggio, gli investigatori della Squadra Mobile, insieme ai colleghi della Squadra Volanti, sono intervenuti in via Roma, poiché un giovane tunisino, dopo essere stato rapinato del suo telefono cellulare, sarebbe stato accoltellato alla gola da un gruppo di stranieri che si erano poi dati alla fuga.

Il ragazzo, che aveva un vistoso e profondo taglio all'altezza del collo, è stato soccorso dal 118 e trasportato al Santissima Trinità in codice rosso.

Alla vittima sarebbe stata spruzzata sul viso anche della sostanza urticante, con l'uso di uno spray.

Il 18enne fermato dalla polizia è incensurato e regolare sul territorio nazionale. Ora si trova nel carcere di Uta a disposizione dell'Autorità giudiziaria, in attesa della fissazione dell'udienza di convalida.



