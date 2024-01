Operaio muore schiacciato da container in Porto a Cagliari

È stato schiacciato da un container durante le operazioni di scarico da una nave. Un operaio di 50 anni, Raffaele Massa di Quartucciu, è morto questa mattina al Porto Canale di Cagliari. L'incidente sul lavoro è avvenuto al molo Grendi poco dopo le 9,30. La dinamica della tragedia è ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione l'incidente è avvenuto a bordo di una nave battente bandiera Finlandese noleggiata dal Gruppo Grendi. L'operaio sarebbe stato schiacciato dal rimorchio del macchinario usato per movimentare i container.

Sul posto insieme agli agenti della squadra volante, alla polizia scientifica e alla Capitaneria di porto di Cagliari ci sono i tecnici dello Spresal della Asl che si occupano di infortuni sul lavoro e i sindacati dei lavoratori. Gli esperti Spresal attendono l'autorizzazione del magistrato di turno, Daniele Caria per effettuare il sopralluogo nel punto in cui è avvenuto l'incidente

Gruppo Grendi, "massima collaborazione"

I vertici del Gruppo Grendi si sono già attivati per mettersi a disposizione delle autorità in seguito all'incidente durante le operazioni di carico della motonave Estraden. Lo fa sapere in una nota la stessa società "L'intera struttura tecnica collabora con gli uffici preposti per la ricostruzione della dinamica dell'evento. Gli amministratori delegati, Costanza e Antonio Musso, sgomenti e addolorati dall'evento drammatico, stanno raggiungendo il porto di Cagliari, e insieme all'intero gruppo si stringono interno ai famigliari del collega", si legge nel comunicato.

