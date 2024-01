Operaio morto in porto Cagliari, sciopero di 72 ore

Lavoratori portuali in sciopero per 72 ore dopo la morte di Raffaele Massa, l'operaio di 50 anni di Quartucciu rimasto schiacciato questa mattina dal rimorchio del macchinario usato per movimentare i container, a bordo della nave cargo Estraden, noleggiata dal Gruppo Grendi. Lo hanno deciso unitariamente i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, che questa mattina si sono recati al Porto Canale di Cagliari, dove è avvenuta la tragedia.

L'astensione dal lavoro inizierà a mezzanotte e terminerà lunedì alle 23.59. Lunedì mattina, 29 gennaio, è stata anche organizzata alle 12 un'assemblea dei lavoratori davanti alla sede dell'Autorità portuale Mare di Sardegna.



