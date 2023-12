Festività in musica nei comuni della Valle del Cedrino

Cinque eventi animeranno la bassa Baronia nel periodo natalizio fino al penultimo dell'anno con la rassegna ospitata nei comuni della Valle del Cedrino. Ad aprire la kermesse il concerto inaugurale di domani ad Onifai: nei locali comunali di Largo San Giorgio alle 20 festa delle tradizioni popolari: balli, suoni e canti d'incanto con i Tenores Remunnu 'e Locu di Bitti, i poliedrici Melodias Arkanas di Tonino Pira e il concerto acustico d'eccezione con I Tazenda.

Secondo appuntamento il 25 a Galtellì con il concerto Gospel di Natale nella la Chiesa di San Pietro alle 18. Sul palco il gruppo gospel americano Nate Brown & One Voice, tra i più apprezzati interpreti della musica afroamericana. Nate Brown & One Voice animerà invece il Santo Stefano ad Orosei in un appuntamento di grande suggestione nella chiesa di San Giacomo con inizio alle 19. In apertura il Coro Femminile Urisè diretto da Daniela Contu, una delle eccellenze musicali isolane. La tournèe italiana di Nate Brown & One Voice farà tappa anche a Irgoli mercoledì 27 dicembre alle 19.30 nella chiesa di San Nicola.

La chiusura sabato 30 alle 20 a Loculi con un gran galà della Sardegna ospitato a Sa Domo de Sas Artes con i Durusia, con le loro strabilianti interpretazioni per ballare e cantare tutti insieme, e il concerto di uno dei giganti della musica sarda, Piero Marras. Ingresso libero.



